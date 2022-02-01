Рабочее движение на путепроводе на Ново-Садовой планируют открыть до конца 2022 года

В Самаре строят крупную транспортную развязку

Рабочее движение на путепроводе на улице Ново-Садовой, который возводится в районе пересечения с улицей Советской Армии в Самаре, планируют пустить в конце ткущего года. Об этом «КП-Самара» сообщили в областном минтрансе.

- В конце текущего года планируется открытие рабочего движения части путепровода на въезд в город, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение может быть запущено по половине проезжей части. Завершить все работы планируется до декабря 2023 года.

Ожидается, что после завершения строительства путепровода и введения его в эксплуатацию удастся снизить транспортную нагрузку на этот перекресток. До строительства развязки там постоянно скапливались серьезные пробки, особенно в утренние и вечерние часы.

После завершения строительства развязки в городе начнут реализацию другого крупного транспортного проекта – планируется продлить улицу Авроры до Ново-Садовой.

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