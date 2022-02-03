В Самаре приостановили движение троллейбусов № 6 и 16 по ул. Крупской

Троллейбусы временно не будут ходить по улице Крупской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снегопад в Самаре 3 февраля 2022 года повлиял на работу не только автобусов, но и троллейбусов. Улицы расчистили еще не везде, поэтому общественный транспорт приходится пускать в объезд. На этот раз изменения коснулись «рогатых», которые ходят по маршрутам № 6 и 16.

— Из-за неблагоприятных погодных условий приостановлено движение троллейбусов № 6 и 16 по улице Крупской. Заявка на расчистку дороги — в работе, — сообщили в твиттере представители департамента транспорта Самары.

Напомним, сегодня утром изменили маршруты автобусов № 1, 50 и 51. Из-за заснеженной дороги они не могут доехать до улицы Батайской. Пассажиров высаживают на остановке «А/с Красная Глинка». Корректировки коснулись и автобуса № 9. Его тоже пустили в объезд, но уже по другой причине — на пересечении улиц Пугачевской и Ставропольской образовался потоп.