В Самаре открыли горячую линию для жалоб на насилие и буллинг в школах

В Самаре открыли горячую линию для жертв школьного насилия

В Самаре открыли горячую линию в прокуратуре для тех, кто хочет пожаловаться на насилие в школах. Она будет работать с 4 по 11 февраля 2022 года. Обратиться с жалобой можно даже анонимно, прокуроры обещают рассмотреть все заявления и провести проверку по каждому названному факту.

Позвонить можно по следующим телефонам:

- в рабочее время 332-30-18, 333-54-28, 332-29-44;

- круглосуточно 340-61-78.

Горячая линия заработала после того, как в школе №8 трое детей трудовых мигрантов избили второклассницу. А до этого пятиклассники избили отец и брат его одноклассника. Мы уже разбирались, откуда берется школьный буллинг и что с этим делать.

К сожалению, чаще всего руководство школы на подобные ЧП реагирует достаточно неприветливо, либо объявляя их случившимися в не учебное время, либо делая отсыл к недостаточно активным коммуникациям родителей и учителей.

Сейчас по факту избиения девочки проверку проводит не только полиция, но и департамент образования. История получила уже серьезную огласку. Не допустить же таких проблем в дальнейшем и призвана горячая линия. Самарцев просят пользоваться ей активнее.