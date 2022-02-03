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Спорт3 февраля 2022 17:25

Белорусский защитник «Крыльев Советов» теперь будет играть за «Велес» в ФНЛ

Игрок перешел на правах аренды
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Прищепа выходил в нескольких матчах за самарскую команду в ФНЛ

Прищепа выходил в нескольких матчах за самарскую команду в ФНЛ

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Прищепа на правах аренды будет выступать за московский клуб «Велес» из ФНЛ. Такая информация появилась в Telegram-канале «ФНЛ с Ильёвым».

Молодой белорусский защитник выходил в нескольких играх в составе «Крыльев» в ФНЛ, а в текущем сезоне выступал в составе молодежной команды.

Ранее состав «Крыльев» пополнил нападающий Иван Игнатьев. Также в команде присматриваются к нескольким воспитанником «Чертаново».

В текущем зимнем перерыве самарскую команду покинул рекордсмен ФНЛ Иван Сергеев, который теперь будет выступать за «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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