В Самарскую горбольницу №4 выстроилась гигантская очередь 7 февраля 2022 года

В Самарскую горбольницу №4 выстроилась гигантская очередь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 7 февраля 2022 года, ко входу в поликлинику Самарской городской больницы №4 на Мичурина выстроилась гигантская очередь. Фотографии скопления людей поделился корреспондент «КП-Самара».

Как рассказывают жители города, проблемы с доступом в эту поликлинику начались уже давно.

- Я был там на прошлой неделе. Сначала отсидел 40 минут очередь в регистратуру, а потом еще часа два к доктору. И это просто чтобы выписаться и закрыть больничный, - поделился с «КП-Самара» местный житель Георгий.

Коллапс с очередями длится в Самарской области не первую неделю. Еще в конце января жители областной столицы начали жаловаться в соцсетях на то, что вынуждены сидеть с температурой по 5 часов, ожидая приема врача. Также длинные очереди были замечены и медико-санитарной части ВАЗа – по полученной информации в ней было более 400 человек. Более сотни в первый день так и не приняли.

Правительство области уже начало предпринимать первые шаги по облегчению ситуации – в регионе собираются выдавать больничные листы дистанционно тем, кто имеет признаки ОРВИ, но готов просто отлежаться дома.