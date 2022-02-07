Сотни самарцев застряли на остановках из-за транспортного коллапса 4 февраля 2022 года

Самарцы не могли уехать с остановки на Барбошиной поляне / Фото: Андрей Большаков Фото: Instagram.com

Начало февраля 2022 года выдалось для жителей Самары непростым: то снег валит не переставая, то вдруг внезапно идет дождь. Самым тяжелым днем для горожан оказалась пятница, 4 февраля 2022 года. Конец рабочей недели «порадовал» самарцев транспортным коллапсом, вызванным последствиями непогоды.

Один из жителей Промышленного района заснял на видео сотни людей, которые пытались уехать с Барбошиной поляны. Попасть в трамвай или автобус в тот день было очень сложно. Общественный транспорт ходил редко, а когда добирался до остановки, салоны уже были переполнены. Многие утром 4 февраля опоздали на работу. Что не добавило горожанам оптимизма.

Напомним, минувшая пятница запомнилась и другими происшествиями с транспортом. К примеру, самарцам пришлось толкать автобус № 41, который застрял из-за гололеда. А на улице Ставропольской сошел с рельсов трамвай № 13. Один из его вагонов врезался в стоящий рядом павильон. По предварительным данным, всему виной — завалы снега на путях.

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