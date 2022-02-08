Минстрой Самарской области озвучил сроки расселения ветхих домов около шикарного отеля Lotte

В 21 веке жители центра Самары до сих пор ходят в туалет на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве строительства Самарской области рассказали. когда жителей старых ветхих домов по ул. Галактионовская расселят в новое комфортное жилье. Вопрос стоит уже давно: к 2018 году в центре Самары построили шикарный пятизвездочный отель Lotte, но под расселение попали не все дома на территории между улицами Самарская и Галактионовская. Так что теперь рядом с переливающейся огнями высоткой ожно наблюдать старые деревянные дома, в которых люди живут в ужасных условиях - с унитазом посреди комнаты, удобствами на улице и вечным риском обрушения крыши посреди ночи.

Тем не менее в министерстве строительства заверили, что планы по расселению ветхих домов, безусловно, есть. Все они стоят в очереди. Например, в доме №109В по Галактионовской проживают 19 человек в восьми помещениях, их расселят в рамках третьего и четвертого этапа программы, в 2022 и 2023 годах соответственно.

Из дома 111 в новые квартиры переедут 27 человек, сроки такие же. Эти два дома признаны аварийными еще в 2015 году

А вот жителям дома №113 не повезло: их дом признали аварийным лишь в январе 2021 года, так что в действующую программу переселения они не попали.

Всем обитателям домов в центре должны предоставить жилую площадь с соответствующим метражом в пределах Самары. Квартиры приобретут с аукциона, на него выходят, проанализировав текущие предложения застройщиков.

Раньше мы показывали, как живут люди в центре Самары - в непригодных для жизни зданиях. Смотрите наш фоторепортаж.

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