В Самаре МП «Пассажиравтотранс» может вернуться к перевозкам по городу в 2023 году

ПассажирАвтоТранс планирует погасить долг к 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской губернской думе состоялось заседание профильной рабочей группы в области транспорта. Председатель самарского департамента транспорта Сергей Маркин сообщил, что МП «ПассажирАвтоТранс» может вернуться к муниципальным перевозкам, после того как погасит долг. Произойти это может уже к 2023 году.

Напомним, муниципальное пассажирское предприятие прекратило свою деятельность из-за недофинансирования и накопленных долгов. По данным ДУИ, перевозчик задолжал 8,7 млн рублей по отчислению части прибыли за 2011 год, 3,8 млн рублей — за 2019-й и 462,9 тысячи рублей — за 2020 год. При этом предприятие с 2018 года не занимается пассажирскими перевозками.

- В настоящее время долговую нагрузку предприятия удалось снизить больше, чем в два раза. Это стало возможным благодаря сдаче в аренду имущества, получению субсидий и заключению банковских соглашений. В перспективе, к 2023 году планируется погасить долг полностью, после чего «ПассажирАвтоТранс» сможет вернуться на рынок пассажирских перевозок, - сообщил Серей Маркин.

Руководитель дептранса отметил, что оплата перевозчику в этом случае будет производиться по количеству выполненных рейсов, а не перевезенных пассажиров, как это работает сейчас. Депутаты поддержали идею, но отметили, что между льготными автобусами и коммерческими маршрутками должна быть честная конкуренция, а пассажиры сами могли выбирать, какую сумму за проезд они готовы платить.