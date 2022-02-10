В Самаре утром 10 февраля 2022 года перестали ходить трамваи

Утро четверга для самарцев началось с долгого ожидания транспорта в сильную метель Фото: принтскрин видео.

Утро, 10 февраля 2022 года, преподнесло для жителей Самары не только сюрприз в виде метели, но и подвергло в шок отсутствием трамваев в районе Постникова оврага. Самарцы в сильную метель стояли на остановке в ожидании общественного электротранспорта, но в итоге пришлось добираться до работы на переполненных автобусах.

- Движение трамваев в город от Постникова оврага прекращено. Народ не знает, как уехать. Те, кто посильнее трамбуются в автобусы, - пишут в социальных сетях самарцы.

Представители ТТУ Самара прокомментировали сложившуюся ситуацию. Как выяснилось, из-за налипания снега на провода возникли проблемы с контактной сетью. По данным ТТУ, в настоящее время движение трамваев восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Напомним, всю неделю трамваи в Самаре устраивают «забастовки» и сходят с рельсов. Первых сход трамвая был зафиксирован 4 февраля на улице Ставропольской, когда прямо перед составом на пути упал снег с крыши паркинга. Второй раз трамвай сошел с рельсов на проспекте Кирова. В обоих случаях пострадавших нет. Городские власти направили запрос на обновления парка ТТУ.