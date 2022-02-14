Мэрия Самары пытается отсудить у компании Ушамирского 375 тысяч рублей за кладбище

Мэрия расторгла госконтракт на покупку земли под погост Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Арбитражный суд Самарской области подан иск от администрации Самары, которая обвиняет компанию экс-депутата губернской думы Алексея Ушамирского ООО «Гарант-21» в срыве госконтракта. Как выяснилось, причиной спора стала проданная мэрии земля под новое кладбище в Черноречье.

Прокуратура Самарской области нашла нарушения в контракте. Так, проданная земля не соответствует условиям госконтракта. Было выявлено, что там находятся бетонные конструкции и трансформаторная подстанция. Прокурор вынес представление в адрес руководителя фирмы для устранения нарушений.

В свою очередь администрация Самары в одностороннем порядке расторгла контракт с ООО «Гарант-21». Теперь чиновники пытаются взыскать с фирмы 375 тысяч рублей. В настоящее время дата назначенного заседания по данному иску неизвестна.

Напомним, ООО «Гарант -21», учредителем которой является Алексей Ушамирский, а руководителем значится Антон Ананьев, продала за 7,5 миллионов рублей мэрии участок под погост площадью 4,5 га в границах сельского поселения Черноречье, рядом с кладбищем «Рубежное». Ранее чиновники сообщали, что в Самаре в ближайшие несколько лет не будет мест для новых захоронений на городских кладбищах, поэтому необходимо оборудовать новые земли.