Сын замглавы МВД РФ обжалует арест за взятку в 18 млн рублей в Самаре

Защита Дениса Зубова намерена доказать, что была провокация со стороны оперативника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сын заместителя министра внутренних дел РФ Денис Зубов, которого задержали за взятку в 18 млн рублей в Самаре, обжалует свой арест. Об этом пишет «Засекин» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Дениса Зубова 11 февраля 2022 года. Это произошло сразу после того, как он передал портфель с 18 млн рублей силовику. «Сделка» прошла на третьем этаже ТРК «Вива Лэнд» на проспекте Кирова в Самаре. На ней также присутствовали экс-директор нефтебазы МО «ТНП» Василий Ермаков и президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов. В воскресенье, 13 февраля 2022 года, суд отправил всех троих под арест. Они не признают свою вину в коррупции.

Как ранее сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, защита Дениса Зубова намерена доказать, что имела место провокация. Якобы он дал взятку под напором оперативника. Это решение было спонтанным.