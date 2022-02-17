Марат Хуснуллин не назвал Самару в числе городов, где будут развивать метро

Вице-премьер не упомянул Самару в речи про строительство метро / Фото: Госдума РФ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал регионы, где продолжат развитие метро. В список попали Челябинск, Красноярск, Нижний Новгород. А вот Самару, где недавно начались работы по новой станции «Театральная», он не упомянул.

Политик, выступая 16 февраля 2022 года в Госдуме, заявил, что метро целесообразно строить только там, где в час пик пассажиропоток составляет минимум 20 тысяч человек. Для Москвы и Санкт-Петербурга подземка выгодна, а для других городов-миллионников это слишком финансово затратно.

При этом в мае 2021 года Марат Хуснуллин заявлял, что проекты метро, которые уже были начаты в крупных российских городах, все-таки завершат. Однако новое метро там пока не будут строить.

Напомним, недавно Самарская область получила инфраструктурный бюджетный кредит в 10,4 млрд рублей. Эти деньги направят на строительство станции «Театральная». Ее расположат в районе пересечения улиц Красноармейской и Галактионовской. Подготовительные работы уже стартовали.

Как ранее сообщал губернатор Дмитрий Азаров, федеральные средства выделили на строительство метро под определенные обязательства. Местные власти пообещали заняться развитием Безымянки, строительством там новых жилых домов.