Минтранс через суд требует от подрядчика убрать колею на ул. Демократической в Самаре

Разбирательство между чиновниками и подрядной организацией проходит в арбитражном суде Фото: Ольга НОВИКОВА

Министерство транспорта и автодорог подало новый иск против подрядчика ремонта улицы Демократической в Самаре. Ведомство потребовало от ООО «Научно-производственная фирма «XXI век» устранить на дороге колею. Дело рассматривает арбитражный суд Самарской области.

Напомним, фирма выполняла ремонт улицы Демократической на участке от Волжского шоссе до улицы Ново-Садовой в 2016-2017 годах. С ней был заключен контракт на 285,5 млн рублей. Через некоторое время на проезжей части образовалась колея. Она стала одной из причин смертельного ДТП 6 ноября 2021 года. В тот день 21-летний водитель на Land Rover вылетел с дороги в столб. От удара иномарку разорвало на части. Автомобилист и его 23-летний пассажир погибли.

Теперь Минтранс требует от подрядчика устранить все недочеты в рамках гарантийных обязательств и за свой счет. Срок — до 15 апреля 2022 года. Убрать колею необходимо на участке с 3+410 по 3+910 км. Кроме того, чиновники попросили взыскать с компании «XXI век» 100 тысяч рублей, если она так ничего и не сделает.

Суд принял заявление ведомства к производству и назначил предварительное заседание. Оно состоялось утром 17 февраля 2022 года. Следующее назначено на 17 марта.