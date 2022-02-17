Самарцы пожаловались на качество продуктов в сухпайках для школьников

Горожанам возмутила кабачковая икра в продуктовых наборах / Фото: @Anistratova2002 Фото: Twitter.com

Жители Самары пожаловались на качество продуктовых наборов, которые выдали школьникам на дистанционке. Недовольство родителей вызвала икра из кабачков.

— Некоторым детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, сейчас выдают продуктовые пайки. Мы, конечно, благодарны за это, но не надо травить детей этим, — написала одна из родительниц в твиттере.

На сообщение отреагировали представители департамента образования Самары. Они заявили, что жалобу для проверки направили в школу № 81 и комбинат питания.

— В случае выдачи некачественного продукта можно обратиться в администрацию школы или в комбинат школьного питания, который произведет замену, — добавили чиновники.

По мнению самарчанки, замена продукта не решит проблему. Она предложила ввести контроль качества, чтобы впредь подобные ситуации не повторялись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Детей кормят помоями»: самарцы пожаловались на полусырую картошку в больнице им. Ивановой

Самарцы пожаловались на ужин в виде полусырой картошки в детской больнице им. Ивановой (подробности)

В детской больнице Самары начались проверки после жалоб родителей на рацион питания

В один из дней юным пациентам подали полусырую картошку (подробности)