Самарцы пожаловались на качество продуктов в сухпайках для школьников

Горожанам возмутила кабачковая икра в продуктовых наборах / Фото: @Anistratova2002
Фото: Twitter.com
Жители Самары пожаловались на качество продуктовых наборов, которые выдали школьникам на дистанционке. Недовольство родителей вызвала икра из кабачков.
— Некоторым детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, сейчас выдают продуктовые пайки. Мы, конечно, благодарны за это, но не надо травить детей этим, — написала одна из родительниц в твиттере.
На сообщение отреагировали представители департамента образования Самары. Они заявили, что жалобу для проверки направили в школу № 81 и комбинат питания.
— В случае выдачи некачественного продукта можно обратиться в администрацию школы или в комбинат школьного питания, который произведет замену, — добавили чиновники.
По мнению самарчанки, замена продукта не решит проблему. Она предложила ввести контроль качества, чтобы впредь подобные ситуации не повторялись.
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