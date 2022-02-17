В Самаре законсервируют здание Реального училища в 2022 году

Здание находится в плачевном состоянии

В четверг, 17 февраля 2022 года, в самарской городской думе состоялось заседание комитета по бюджету и налогам. Депутаты сообщили о проведении работ по консервации здания Реального училища на улице Алексея Толстого. В 2023 году начнут разрабатывать проект реконструкции памятника архитектуры. Об этом пишет СитиТрафик.

По словам руководителя департамента финансов Самары Оксаны Даниловой, на разработку проектно-сметной документации из городского бюджета будет выделено 5 миллионов рублей. После разработки проекта будет известна окончательная стоимость реконструкции Реального училища. В настоящий момент ориентировочно на эти цели потребуется порядка 70 миллионов рублей. Чиновница также отметила, что проект реконструкции был готов еще в 2018 году, однако он нуждается в доработке, поэтому здание придется законсервировать на год.

Ранее сообщалось, что на ремонт Реального училища необходимо было от 700 миллионов до двух миллиардов рублей. Позже нашли инвестора, который начал готовить свой проект реконструкции. В прошлом году спасать Реальное училище взялась арт-группа «Реальные действия». Именно они выступили с инициативой консервации ветхого здания и начали привлекать внимание к проекту с помощью искусства и художественных акций.

Реальное училище – памятник архитектуры федерального значения. В нем 1 января 1851 года прошли торжества по поводу установления Самарской губернии. В училище учились писатель Алексей Толстой и лауреат Нобелевской премии по химии Николай Семенов. Во времена Советского Союза в здании Реального училища располагалось военное суворовское училище, а в недавнем прошлом – Самарский военно-медицинский институт.