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Происшествия18 февраля 2022 8:53

Полиция проверяет сообщения о живодере на ул. Димитрова в Самаре

Неизвестный жестоко убил кошку и повесил ее на столбе
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Правоохранители проверяют информацию о мучителе животных

Правоохранители проверяют информацию о мучителе животных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полиция организовала проверку из-за сообщений о живодере, которые появились в соцсетях. Речь идет о происшествии с кошкой, которую на днях жестоко убили и повесили на столбе перед школой на улице Георгия Димитрова.

— Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в сети интернет, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, ранее горожане разместили в соцсетях пост о живодере. По словам жителей домов на улице Георгия Димитрова, кто-то зверски убил кошку и вздернул ее на столбе неподалеку от школы № 79. Они заявили, что это уже не первый подобный случай. В издевательствах над животными самарцы заподозрили молодого человека, у которого якобы есть отклонения и справка. Активисты намерены собрать против него подписи. Они хотят, чтобы мучителя зверей изолировали от общества — отправили на принудительное лечение в психдиспансер.