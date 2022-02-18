Ректору СГЭУ Светлане Ашмариной не удалось оспорить продление домашнего ареста

Светлана Ашмарина на время следствия останется под домашним арестом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ректору СГЭУ Светлане Ашмариной, которую обвиняют в покушении на крупное мошенничество, не удалось оспорить решение Самарского районного суда о продлении срока домашнего ареста. Облсуд отклонил жалобу.

— Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения, а жалобы адвокатов — без удовлетворения, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе учреждения.

Напомним, Светлану Ашмарину обвиняют в афере, совершенной в сговоре с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям. По версии следствия, в 2020 году они заключили фиктивные договоры на выполнение исследовательских работ. После этого вузу необоснованно перечислили 3,5 млн рублей. Правоохранители полагают, что часть суммы глава СГЭУ присвоила себе, а 1,4 млн рублей незаконно перевела сотрудникам в качестве премии.

В октябре 2021 года Светлану Ашмарину отстранили от занимаемой должности. В дальнейшем ей предъявили обвинение и избрали меру пресечения. Суд отправил женщину под домашний арест на 2 месяца. Впоследствии срок был продлен, чему воспротивилась защита обвиняемой. Адвокаты обжаловали решение, но апелляционная инстанция оставила его без изменений.