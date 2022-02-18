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Общество18 февраля 2022 10:50

В Самаре улицу Галактионовскую полностью зачистили от трамвайных путей в феврале 2022 года

Самарский блогер показал зачищенную улицу с высоты птичьего полета
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Продолжается подготовка к земляным работам

Продолжается подготовка к земляным работам

Фото: принтскрин видео.

В Самаре продолжается подготовка к строительству новой станции метро «Театральная». В рамках проекта подрядчик должен полностью освободить улицу Галактионовскую от трамвайных путей. В настоящее время улицу полностью зачистили от рельсов и контактной сети.

Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал зачищенную Галактионовскую с высоты птичьего полета. Сейчас работы по строительству метро продолжаются, метро стройки ограждено забором. После завершения всех работ трамвайную ветку обещают вернуть обратно.

Пока составы пустили в объезд. Они курсируют через улицу Арцыбушевскую. Отметим, трамваи будут ездить по скорректированным схемам до конца 2024 года.