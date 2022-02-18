«Дома изначально были непригодны для жилья»: депутат Хинштейн о рухнувших крышах в новостройках в Отрадном

К счастью, никто не пострадал. Фото: Александр Хинштейн

В Самарской области в городе Отрадный обрушились крыша нового дома, который был построен для расселения жителей ветхого фонда. Предварительная причина обрушения в новостройках на улице Буровиков, 6/1 – крыша не выдержала тяжести накопившегося снега. Депутат Госдумы Александр Хинштейн не оставил без внимания случившееся и направил доказательства недобросовестной работы застройщика министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину и главе Фонда ЖКХ Константину Цыцину.

В настоящее время в Самарскую область для разбирательств в случившемся выехала комиссия федерального фонда содействия реформирования ЖКХ. Александр Хинштейн уверен, что новые дома «сложились» из-за некачественного строительства.

Депутат уверен, что дома изначально были не пригодны для жизни в них. Фото: Александр Хинштейн

- Самарский областной фонд поддержки ИЖС на селе (СОФПИЖС) - изначально строил дома, непригодные для жилья, - написал в своем телеграм-канале депутат.

Напомним, ЧП произошло в новостройке, которые были сданы застройщиком буквально месяц назад. Данные дома предназначаются для расселения людей из аварийного жилья в городе Отрадный. К счастью, когда крыша рухнула, в квартире не было постоянных жильцов, и никто не пострадал. Прокуратура начала проверку по факту обрушения.