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Общество24 февраля 2022 11:42

В Самаре свора бездомных собак напугала жителей

Животные бегают по улицам
Алена ПРОВКИНА
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Собаки бегают возле юридического института. Фото: скриншот видео "Подслушано Самара"

Собаки бегают возле юридического института. Фото: скриншот видео "Подслушано Самара"

В Самаре обеспокоенные местные жители поделились видеозаписью, на которой видно, как бездомные собаки разгуливают по улицам города. Целая стая лаяла под окнами самарцев в феврале 2022 года.

Пользователи отметили, что собаки носятся по улицам каждый вечер и издают странные звуки, как при нападении. Жители попросили быть аккуратнее рядом с Самарским юридическим институтом.

Напомним, что недавно областная прокуратура выявила множественные нарушения в работе по отлову безнадзорных животных. Ведомство отправило представление мэру Елене Лаушкиной с требованием устранить все проблемы.

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