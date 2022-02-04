Прокуратура потребовала от главы Самары навести порядок с отловом бродячих собак

В Самаре выделяют крупные суммы на отлов бродячих животных, но собак меньше не становится Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Самаре выявили нарушения при организации работы по отлову бродячих собак. Прокурор города Артем Ярыгин направил представление мэру Елене Лапушкиной с требованием устранить все недочеты.

Надзорное ведомство проверило, насколько эффективно власти используют бюджетные средства при отлове бездомных животных. По данным прокуратуры, на эти цели каждый год выделяются довольно внушительные суммы (в 2021-м около 32 млн рублей), однако собак на улицах города меньше не становится. Наоборот, самарцы стали все чаще замечать во дворах целые стаи. И не всегда хвостатые настроены дружелюбно.

— В отдельные периоды времени отлов бродячих собак не проводился. Это создало угрозу жизни и здоровью людей. Выявленные нарушения связаны с периодичностью заключения контрактов, сроками их действия, а также объемами реализации, — говорится в сообщении прокуратуры Самары.

Надзорное ведомство потребовало от главы города навести порядок с отловом животных и обеспечить безопасность жителей.

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