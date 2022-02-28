«Упала прямо перед ее носом»: в Самаре сосулька чуть не убила женщину

К счастью, никто не пострадал Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

28 февраля 2022 года, на улице Первомайской в Самаре чуть не произошла трагедия. Наледь с крыши упала прямо на пешеходную зону, где в этом момент шла женщина. Журналист «КП-Самара» стал свидетелем ситуации и рассказал, что произошло.

- Сосулька упала прямо перед носом женщины. К счастью, никто не пострадал, отделались испугом, - рассказал наш журналист.

Несмотря на то, что администрация активно старается вовремя расчищать крыши от наледи и снега, трагические случаи все же случаются. Так, в прошлом году снег упал на головы проходящих женщин, одна из них скончалась на месте, а ее подругу госпитализировали в больницу. На днях в Самаре глыба льда упала и раздавила припаркованный возле дома автомобиль. Прокуратура Самары берет на особый контроль данные ЧП и наказывает руководителей управляющих компаний за несвоевременную работу по очистке крыш в городе.