Мэрия Самары отсудила деньги за кладбище у компании Ушамирского

Владелец земли под новый погост скрыл, что там находятся подстанция и бетонные опоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес решение по иску департамента управления имуществом к ООО «Гарант-21», которое опосредованно связано с бизнесменом Алексеем Ушамирским. Эта компания продала мэрии участок под новое кладбище, но потом сделка сорвалась.

Напомним, осенью 2021 года администрация Самары приобрела у фирмы участок площадью 4,5 га в Черноречье. Чиновники заплатили за него 7,5 млн рублей. Однако через некоторое время контракт был расторгнут. Как оказалось, данная территория не соответствовала заявленным требованиям. На ней нашли трансформаторную подстанцию и бетонные опоры, о которых продавец умолчал.

Департамент управления имуществом Самары подал в суд на компанию и потребовал с нее 375 тысяч рублей. Арбитраж, рассмотрев иск, встал на сторону чиновников. Он удовлетворил заявление и постановил взыскать с ООО «Гарант-21» указанную сумму, а также заплатить госпошлину в 10,5 тысяч рублей. Предприниматели еще могут обжаловать данное решение в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.