Самарцев предупредили о резком похолодании со следующей недели

Погода опять не радует. Фото: Gismeteo

В Самаре и области погода ведет себя переменчиво почти целый месяц. Жители уже успели пожаловаться на аномальную жару, частые грозы, ливни, а теперь их ждет резкое похолодание.

О климатических изменениях сообщили синоптики Gismeteo. Второй месяц лета начнется не лучшим образом, с 1 июля в областной столице начнутся дожди и резкое похолодание до +17 градусов днем. По предварительному прогнозу, теплее станет только 9 июля +22 градуса. Дождь будет идти почти весь июль.

Напомним, что сегодня в регионе вновь объявили желтый уровень опасности из-за грозы и жары +30 градусов. Напомним, что сильный ветер вырывает деревья с корнем. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах.

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