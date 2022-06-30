В Самаре стало известно, кого может коснуться безработица летом 2022 года

Многие самарцы могут остаться без работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области уже несколько месяцев наблюдается уход крупных предприятий. Из-за этого многие жители могут остаться без работы.

С начала 2022 года в состоянии «скрытой безработицы» находилось около 16 тысяч человек, об этом «КП-Самара» рассказали в министерстве труда. Причинами стали: отпуск без сохранения зарплаты, неполный рабочий день или простой, введенный на предприятиях. Напомним, что многие компании уходят с российского рынка, в их число вошли IKEA, McDonald’s, Decathlon и другие. Для работников предусмотрены дополнительные выплаты.

Не смотря на финансовую поддержку, многие сотрудники могут оказаться без рабочего места. Помимо этого, отмечают снижение доходов по налогам. На данный момент, показатели безработицы невысокие. Ситуация может измениться.