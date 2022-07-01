В Самарской области пройдут дожди и грозы ночью 2 июля 2022 года

В регионе опять дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области начало второго месяца лета пока не радует погодой. В регионе опять объявили желтый уровень опасности.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», в субботу, 2 июля 2022 года, ночью в областном центре и области пройдут грозы. Местами ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер. Осадки прекратятся только в начале следующей недели. Синоптики отмечают рост атмосферного давления и температурного фона с 4 июля 2022 года.

Напомним, что сегодня, 1 июля 2022 года, на область обрушился сильный град и ливень. Из-за природных изменений обрушились деревья и столбы, движение по улице Мичурина перекрыто.