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Общество1 июля 2022 18:00

В Самарской области пройдут дожди и грозы ночью 2 июля 2022 года

Синоптики вновь предупредили о непогоде
Алена ПРОВКИНА
В регионе опять дожди

В регионе опять дожди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области начало второго месяца лета пока не радует погодой. В регионе опять объявили желтый уровень опасности.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», в субботу, 2 июля 2022 года, ночью в областном центре и области пройдут грозы. Местами ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер. Осадки прекратятся только в начале следующей недели. Синоптики отмечают рост атмосферного давления и температурного фона с 4 июля 2022 года.

Напомним, что сегодня, 1 июля 2022 года, на область обрушился сильный град и ливень. Из-за природных изменений обрушились деревья и столбы, движение по улице Мичурина перекрыто.