Бывший судья из Тольятти не смог оспорить приговор за взятку в полмиллиона рублей

Иван Ежов получил незаконное вознаграждение от обвиняемого в вымогательстве / Фото: УФСБ по Самарской области

Экс-судье Автозаводского района Тольятти Ивану Ежову не удалось обжаловать свой приговор. Ранее его признали виновным в получении взятки и назначили 8 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Напомним, силовики задержали Ивана Ежова в марте 2019 года при получении части взятки в 550 тысяч рублей. Деньги ему передал житель Тольятти, который проходил обвиняемым по делу о вымогательстве. Мужчина хотел избежать реального срока лишения свободы.

Красноглинский районный суд Самары приговорил Ивана Ежова к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. Кроме того, ему на 5 лет запретили занимать должности на госслужбе. Экс-судья не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу в облсуд. Тот рассмотрел ее 5 июля 2022 года. Менять приговор первой инстанции он не стал.