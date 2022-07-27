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Происшествия27 июля 2022 4:30

В Самаре дерево обрушилось на автомобили на улице Фадеева

Причина происшествия неизвестна
Алена ПРОВКИНА
Дерево рухнуло на припаркованный транспорт. Фото:Оксана Жемкова/ "Самара город"

Дерево рухнуло на припаркованный транспорт. Фото:Оксана Жемкова/ "Самара город"

В Самаре местные жители поделились кадрами обрушения части дерева на автомобили в среду, 27 июля 2022 года. На улице Фадеева водителей ждет неприятный сюрприз.

Причина обрушения неизвестна. Скорее всего, в результате непогоды и сильного ветра в областном центре, сухая часть дерева обломилась прямиком на припаркованный транспорт. В комментариях пользователи не удивились и отметили, что в городе еще много сухостоев, которые так и норовят упасть на дорогу.

Напомним, что в регионе несколько дней бушевали шквалистый ветер и ливень. В понедельник затопило Московское шоссе, а также зал в торговом центре. Власти назвали причину потопа на улицах.