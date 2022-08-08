В Самаре власти решили не увольнять летавших в Дубай чиновников

Претензии к чиновникам возникли из-за возмещенных из городского бюджета сумм. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары рассмотрели требование прокурора города. Артем Ярыгин просил уволить руководителя департамента градостроительства и главу дептранса в связи с утратой доверия.

Претензии к чиновникам возникли после служебной командировки в ОАЭ. Как сообщали в мэрии, Сергей Шанов и Сергей Маркин ездили в Дубай, где принимали участие в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. По данным прокуратуры, после возвращения Шанов возместил из городского бюджета около 65 тыс. рублей, Маркин - порядка 107,2 тыс. рублей. Сотрудники надзорного органа провели проверку и пришли к выводу, что целью поездки мог быть туризм - по их мнению, расходы на командировку оказались довольно высоки. В связи с этим прокурор Самары потребовал уволить чиновников «в связи с утратой доверия».

Однако власти решили, что требование прокуратуры - незаконное, поэтому удовлетворять его они не планируют. Теперь надзорный орган намерен лишить чиновников должности через суд, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на правоохранительные органы.

Отметим, что в данный момент Сергей Шанов временно отстранен от должности.