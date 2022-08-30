В полиции начали проверку по факту жестокого обращения с маленькой девочкой в Тольятти

Правоохранители выясняют личность участника инцидента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители заинтересовались инцидентом, который произошел в Тольятти днем 30 августа. Прохожие рассказали, что на одной из улиц мужчина пнул маленькую девочку. От удара ребенок свалился на асфальт.

Полицейские начали проверку по факту произошедшего.

– Сотрудниками органов внутренних дел по данному факту проводятся проверочные мероприятия, устанавливается личность участника инцидента, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Граждан, которые наблюдали данный инцидент или знают какую-либо информацию о произошедшем, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части УМВД России по г. Тольятти 8 (8482) 39-10-51.

Отметим, что проверкой вопиющего поведения мужчины также занялись в прокуратуре.