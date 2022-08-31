Прокуратура подала в суд на мэра Самары из-за поездки в Дубай

Иск рассмотрят в Ленинском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районном суде рассмотрят иск прокурора Самары, направленный главе города Елене Лапушкиной и ее первому заму Максиму Харитонову. Претензии к чиновникам возникли из-за командировки в Дубай. Информация размещена на сайте суда.

Сообщается, что мэр Самары и ее подчиненный были в Дубае с конца мая по начало июня. Прокуратура полагает, что они незаконно компенсировали из бюджета деньги, потраченные на поездку. Предположительно, суммы, предназначенные для служебного использования, ушли на туристические цели.

Прокуратура требует, чтобы средства были возвращены в казну. Следующее заседание по делу состоится 12 сентября.

Отметим, что ранее у прокуратуры возникли претензии к главе департамента градостроительства Сергею Шанову и главе дептранса Сергею Маркину. Поводом также послужили возмещенные за поездку в Дубай деньги. Правда, здесь вопрос стоял более жестко – надзорный орган потребовал уволить чиновников в связи с утратой доверия.

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