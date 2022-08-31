Адвокат считает, что в деле главы депстроя Самары нет состава преступления

Прокуратура потребовала уволить чиновника с занимаемой должности Фото: администрация Самары

В четверг, 1 сентября 2022 года, в Ленинском районном суде Самары пройдет предварительное заседание по делу главы департамента градостроительства Сергея Шанова. Его обвиняют в растрате бюджетных денег при поездке на обучение в Дубай. Адвокат Валерий Лапицкий в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре рассказал о претензиях прокуратуры к чиновнику и каковы его шансы сохранить свою должность.

— Прокуратура вышла с требованием уволить Сергея Шанова с поста руководителя департамента градостроительства Самары. Глава города отказала в этом требовании, ведь он еще не осужден, приговора нет. Важно помнить о презумпции невиновности, — сказал юрист.

По словам Валерия Лапицкого, у надзорного ведомства возникли претензии к чиновнику после его командировки в Дубай. Якобы он потратил лишние бюджетные деньги на отель, где в стоимость включены завтраки, и на трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно. Как ранее сообщали в прокуратуре, всего — около 70 тысяч рублей.

— Для всех эту поездку организовывала туристическая фирма. Никто не интересовался, что там за трансфер и какая гостиница — с завтраком или без. Считаю, что в этом деле не усматривается никакого состава преступления, — отметил адвокат.

Юрист добавил, что сделает все возможное, чтобы в этом споре победителем вышла мэрия Самары. Они считает, что, если прокуратура проиграет суд, на этом все и закончится. Она не будет выдвигать претензии к другим чиновникам, которые тоже ездили на обучение в Дубай.

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