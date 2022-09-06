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Общество6 сентября 2022 14:10

Ректора СГЭУ Светлану Ашмарину могут лишить самолично выписанной премии

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Глава экономического университета премировала себя после выхода из домашнего ареста

Глава экономического университета премировала себя после выхода из домашнего ареста

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с премией, которую выписала себе ректор Самарского экономического университета Светлана Ашмарина, получила продолжение. Подробности сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Связался с руководством Минобрнауки. Оказывается, после возбуждения против Ашмариной уголовного дела, решение о ее премировании было отменено. Теперь в ведомстве будут решать, как забрать у нее эти деньги, – написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Напомним, ректора СГЭУ подозревают в попытке хищения 3,5 млн. рублей. Следствие полагает, что Светлана Ашмарина вместе с подчиненной заключили фиктивные договора на выполнение исследовательских работ. Предположительно, часть суммы глава СГЭУ присвоила себе, а оставшиеся средства незаконно перевела сотрудникам в качестве премии.

В прошлом году суд отправил Светлану Ашмарину под домашний арест, откуда она вышла к 1 сентября 2022 года. Александр Хинштейн сообщал, что после этого подозреваемая вернулась на работу, где выписала себе премию в размере 474,8 тысяч рублей.