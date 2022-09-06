Ректора СГЭУ Светлану Ашмарину могут лишить самолично выписанной премии

Глава экономического университета премировала себя после выхода из домашнего ареста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с премией, которую выписала себе ректор Самарского экономического университета Светлана Ашмарина, получила продолжение. Подробности сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Связался с руководством Минобрнауки. Оказывается, после возбуждения против Ашмариной уголовного дела, решение о ее премировании было отменено. Теперь в ведомстве будут решать, как забрать у нее эти деньги, – написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Напомним, ректора СГЭУ подозревают в попытке хищения 3,5 млн. рублей. Следствие полагает, что Светлана Ашмарина вместе с подчиненной заключили фиктивные договора на выполнение исследовательских работ. Предположительно, часть суммы глава СГЭУ присвоила себе, а оставшиеся средства незаконно перевела сотрудникам в качестве премии.

В прошлом году суд отправил Светлану Ашмарину под домашний арест, откуда она вышла к 1 сентября 2022 года. Александр Хинштейн сообщал, что после этого подозреваемая вернулась на работу, где выписала себе премию в размере 474,8 тысяч рублей.