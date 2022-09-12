ГУ МВД по Самарской области может возглавить кемеровский специалист

Игорь Иванов начинал работать в Челябинске, а потом перебрался в Кемерово Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Стало известно, кто может занять пост начальника ГУ МВД по Самарской области. Главным кандидатом на эту должность считают генерал-лейтенанта Игоря Иванова, который сейчас возглавляет кемеровский главк. Как пишет OBOZ.INFO со ссылкой на собственные источники, назначение может состояться уже в октябре 2022 года.

Игорю Иванову 56 лет. Свою карьеру в силовых структурах он начинал в Челябинске. Работал в следственных подразделениях. В 2006 году возглавил городское УВД. В октябре 2017 года Игорь Иванов стал начальником ГУ МВД по Кемеровской области. Спустя примерно год ему присвоили звание генерала-лейтенанта полиции.

Напомним, кресло начальника ГУ МВД по Самарской области освободилось летом 2022 года. Генерал-лейтенант Александр Винников решил уйти с поста после истечения пятилетнего контракта. Он руководил главком региона с июня 2017 года. Он запомнился как самый тихий и непубличный начальник. Особенно это было заметно в сравнении с предыдущим главой ведомства Сергеем Солодовниковым.