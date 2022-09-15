Из-за ветра огромное дерево упало на три припаркованных автомобиля в Советском районе Самары

В связи с сильным ветром автолюбителям лучше не ставить свои машины вблизи деревьев. Фото: "ЧП 63"

В Советском районе Самары из-за сильного ветра огромное дерево упало на припаркованные возле дома автомобили. Пострадало три автомобиля

— Стихия бушует, ЧП произошло во дворе по ул. Советской Армии, 142, — пишет автор поста сообщества Вконтакте "ЧП 63".

Ствол дерева переломило прямо у основания. Оно приземлилось прямо на багажники трех легковых транспортных средств. Прибыли ли на место спецслужбы, пока неизвестно.

По прогнозам GISMETEO, в течение недели ожидается сильный ветер. Его максимальная скорость будет достигать 14 м/с. В понедельник же, 20 сентября, она достигнет 17 м/с. В связи с этим автолюбителям лучше не ставить свои машины вблизи деревьев.

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