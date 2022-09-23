Расписание теплоходов Самара — Винновка изменят с 3 октября 2022 года

"Речные трамваи" станут реже ходить по Волге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменится расписание движения судов до Винновки. Теплоходы начнут ходить по-новому с 3 октября 2022 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

В следующем месяце количество рейсов до Винновки сократят до одного в день. «Омики» будут курсировать в направлении села только по выходным. Отправление из Самары запланировано на 8:15, обратно — в 13:15.

В остальные дни суда будут доплывать только до Шелехмети. С понедельника по пятницу — в 8:15, ежедневно — в 16:00. Отправление обратно в Самару в 9:30 и 17:15 соответственно.

Напомним, с 26 сентября 2022 года скорректируют график движения теплоходов до Зольного и Гавриловой поляны, а также парома до Рождествено. Кроме того, со следующего понедельника начнут курсировать по-новому скоростные «Валдаи». Они будут делать два рейса в день до Ширяево и один — в Винновку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самарской области в 2023 году могут запустить скоростные суда до Сызрани

Информацию сообщили в региональном министерстве туризма (подробности)