В ЦВО рассказали, что сейчас происходит в военкоматах Самары

В военкоматы региона продолжают прибывать призванные по частичной мобилизации / Фото: пресс-служба ЦВО

В военные комиссариаты Самарской области продолжают прибывать мобилизованные граждане. Многие из них приходят не дожидаясь повестки. Что сейчас происходит в военкоматах, рассказали и показали в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны России.

Многие приходят еще до вручения повестки / Фото: пресс-служба ЦВО

— Я — офицер запаса в звании майора. Службу проходил в зенитно-ракетных войсках. Я посчитал своим долгом прибыть в военкомат и добровольно отправиться для исполнения своего гражданского долга, — поделился житель Самары Владимир Б.

Так, в ЦВО рассказали, как проходит регистрация призывников по частичной мобилизации в военном комиссариате Промышленного района Самары. С гражданами проводят беседу и уточняют их данные. Сотрудники военкомата рассказывают им, что всех призывников отвезут в поселок Рощинский, где им нужно будет пройти медкомиссию.

С призывниками беседуют и уточняют их данные / Фото: пресс-служба ЦВО

Также в отделы приходят представители различных предприятий. Они приносят списки военнообязанных. На основании этих документов им выдадут повестки на работников. Работодателям необходимо довести повестки до своих сотрудников и обеспечить их явку в военкомат.

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