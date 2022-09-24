Бракованную монету с Лениным продают в Самаре за 1,5 млн рублей

Монета была выпущена к 100-летию Владимира Ленина в 1970 году Фото: Авито.

В Самаре продолжается бум на продажу денег — от старинных монет до купюр с красивыми номерами. На этот раз в интернете появилось объявление о реализации бракованного рубля. Он был выпущен в 1970 году к 100-летнему юбилею вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.

— Продаю редкую монету в 1 рубль. Она с браком. Выражение лица у Ленина другое, другая прическа и есть шишка на лбу. Продаю без торга. Готов отправить в любой город России, — написал продавец в объявлении на сайте «Авито».

Житель Самары хочет выручить за бракованную монету 1,5 млн рублей. На меньшую сумму он не согласен.

Напомним, ранее еще один самарец выставил на продажу копейку XVIII века. Он заявил, что хочет обменять бракованную монету на автомобиль или получить за нее 3 млн рублей. Другой горожанин решил продать тысячную купюру с красивым номером. Цену он установил в несколько десятков раз больше — 999 999 999 рублей.

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