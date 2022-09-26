Самарский военком рассказал о запретах на выезд за пределы региона в 2022 году

В данный момент некоторым гражданам временно запрещено покидать границу РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие запреты в дальнейшем могут действовать для граждан, не попавшими под мобилизацию, но принадлежащим к определенным категориям призывной годности. Самарский военком Алексей Вдовин рассказал, запретят ли им выезжать за границу региона и страны.

– Насчет граждан, которые не попадают под мобилизацию. В данный момент мы прорабатываем вопрос о форме справки, которую им будут выдавать в военных комиссариатах. На основании справки они могут выезжать за пределы субъекта, – рассказал Алексей Вдовин.

Напомним, в данный момент отдельные категории граждан временно не могут покидать границу РФ. К ним относятся офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, не имеющие на руках мобилизационных предписаний и не получившие повесток военных комиссариатов муниципальных образований. Впрочем, военком отметил, что сейчас все указы прорабатываются и решение должны принять наверху. В любом случае, в ближайшее время для всех, кто находится в запасе, но в рамках частичной мобилизации призван не был, могут разработать справки, которые им необходимо будет получать.

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