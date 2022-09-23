Из-за частичной мобилизации некоторым категориям граждан временно запретили выезжать за пределы РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кому в Самарской области нельзя будет выезжать за пределы РФ из-за частичной мобилизации. Под ограничение попала определенная категория людей. Информация об этом размещена в приказе военного комиссара региона полковника Алексея Вдовина от 21 сентября 2022 года.

- Временно запрещается выезд за пределы РФ офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, - говорится в документе.

При этом пункта о том, что тем, кто находится в запасе, во время частичной мобилизации нельзя выезжать за пределы города или района, нет.

Отметим, находящимся в запасе людям, которые временно проживают в Самарской области, нужно будет немедленно уехать к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Если сделать это невозможно, необходимо явиться в комиссариат по месту состояния на воинском учете.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву подлежат несколько категорий военнослужащих запаса. В тот же вечер жителям Самары и области начали приходить повестки из военкоматов. Тот, кто получил их, должен явиться в комиссариат для прохождения всех необходимых обследований. Те, кто попадет под частичную мобилизацию, получат мобилизационные извещения. Далее они должны прибыть на пункт сбора с вещами и отправиться в Рощинский.

Ранее «Комсомолка» публиковала ответы на главные вопросы о частичной мобилизации в Самарской области 2022. Также корреспонденты «КП-Самара» побывали в местных военкоматах и выяснили, что там сейчас происходит.

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