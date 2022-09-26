Дополнительные рейсы на грузовой переправе Самара - Рождествено запустят 26-27 сентября 2022

Парому добавили два рейса - вечерний и утренний / Фото: РЕЧФЛОТ-63

В Самаре 26 и 27 сентября 2022 года введут дополнительные рейсы на грузовой переправе до Рождествено. Информация об этом появилась на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Так, в понедельник, 26 сентября, паром сделает дополнительный рейс из Рождествено до Октябрьского спуска. Отправление намечено на 19:00. Во вторник, 27 сентября, еще один рейс добавят на маршруте Октябрьский спуск — Рождествено. Время отправления — в 11:00. Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездок.

Напомним, с 26 сентября 2022 года в Самаре скорректировали расписание судов до Зольного и Гавриловой поляны, а также грузовой переправы до Рождествено. По-новому также начали ходить скоростные «Валдаи» до Ширяево и Винновки. Еще одно изменение пассажиров ждет с 3 октября 2022 года. С этого дня теплоходы начнут делать по одному рейсу до Винновки. Также закроется остановочный пункт Средний пляж.