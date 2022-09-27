Депутат Самарской губернской думы сообщил о вручении ему повестки в военкомат

Народный избранник должен будет явиться в военкомат 3 октября 2022 года / Фото: vk.com/abdalkinmikhail

Депутату Самарской губернской думы Михаилу Абдалкину вручили повестку в военкомат. Документ принесли ему сотрудники учреждения накануне, 26 сентября 2022 года. Об этом народный избранник сообщил на своей странице в соцсети.

Михаил Абдалкин является рядовым запаса. Вчера к нему наведались представители военкомата. Они вручили ему повестку и сообщили, что он должен явиться в военный комиссариат Новокуйбышевска 3 октября 2022 года с паспортом и военным билетом. Изначально дата была другая – 26 сентября, но ее изменили, чтобы депутат успел собраться.

Повестка, которую вручили депутату 25 сентября 2022 года / Фото: vk.com/abdalkinmikhail

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. С этого дня военкоматы стали рассылать повестки. Первых призывников в Самарской области уже начали отправлять на сборы в Рощинский.

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