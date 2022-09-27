«Готовы защищать свою Родину»: первые мобилизованные прибыли в пункт приема личного состава под Самарой

Призывникам выдают военную форму, снаряжение и банковские карты Фото: Скриншот с видео

В Самарской области первые мобилизованные граждане прибыли в пункт приема личного состава. Он находится под Самарой. Пресс-служба Центрального военного округа Минобороны России показало, как разместили призывников, какую экипировку им выдали и чем сейчас они занимаются.

Пункт приема развернули на базе одной из воинских частей ЦВО. В настоящее время призванные по частичной мобилизации получают зимний и летний комплект военной одежды, а также снаряжение. Кроме того, им начали выдавать специальные банковские карты, куда им будут перечислять все выплаты.

- Пришла повестка, явился в военкомат. Потом нас отправили в часть. Все хорошо. Одели, обули. Все отлично, командование хорошее, - рассказал мобилизованный Иван Б.

По данным ЦВО, после формирования подразделений личный состав займется боевым слаживанием. Это комплекс тренировочных мероприятий.

- Находимся в расположении части, ждем дальнейших распоряжений. Готовы защищать свою Родину, - отметил еще один мобилизованный – Виталий М.

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