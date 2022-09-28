Коронавирус в Самарской области на 28 сентября 2022 года: больше 2 тысяч заболевших, 94 человека госпитализированы

По данным на 28 сентября заразу подхватили 2 089 жителей губернии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Печальная динамика стала заметна ближе к началу осени. Если летом число пациентов с COVID-19 варьировалось в пределах 400-500 человек, то к сентябрю увеличилось до тысячи и более. Рассказываем, как обстоит ситуация с заболеваемостью на 28 сентября 2022 года.

Болезнь диагностировали у 2089 человек

За прошедшие сутки специалисты провели 6 757 исследований на коронавирусную инфекцию. У 2 089 жителей губернии диагноз подтвердился. Причем у некоторых болезнь оказалось особо серьезной – 94 пациента были госпитализированы. К сожалению, один человек скончался.

В общей сложности по данным на 28 сентября 2022 года было проведено 7 957 074 исследований на КВИ. С начала пандемии коронавирус обнаружили у 456 495 граждан, 8 020 человек не смогли побороть болезнь.

Однако есть и хорошие новости: в Самарской области довольно высокий показатель по количеству выздоровевших. Избавиться от заразы удалось 1 996 жителям губернии.

Тольятти – лидер по числу заболевших

Как правило, специалисты обнаруживают наибольшее количество случаев заболевания в Самаре. На сей раз столицу 63-го региона обогнал Тольятти. В Автограде COVID-19 заболели 882 человека, а в Самаре – 509. Следом за ними идут Сызрань и Новокуйбышевск – 110 и 63 случая соответственно. А на пятом месте разместился Сергиевский район – здесь коронавирусом заболели 52 жителя.

Еще 49 случаев было выявлено в Безенчукском районе, 39 – Чапаевске, 28 – Приволжском районе, 27 – Похвистнево, по 25 – Кинеле и Борском районе. 23 случая COVID-19 подтвердилось в Похвистневском районе, по 21 – в Богатовском и Клявлинском районах, 20 – Шигонском районе.

В остальных городских округах и муниципалитетах статистика немного лучше. Во всяком случае, там количество заболевших не превышает 20 человек.