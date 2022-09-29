Коронавирус в Самарской области на 29 сентября 2022 года: количество выздоровевших стало больше

Болезнь подхватили чуть более 2 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наблюдается отрицательная динамика по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Пока снижение количества заболевших незначительное, однако некие изменения все же есть. Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самарской области по данным на 29 сентября 2022 года.

Меньше больных и больше здоровых

Согласно статистике на 29 сентября, в регионе обнаружили 2 001 случай заболеваемости COVID-19. В сравнении с предыдущими днями показатели снизились – так, 28 сентября заболевание подтвердилось у 2 089 жителей губернии. При этом пациенты, победившие болезнь, значительно преобладают по численности. Вылечиться удалось 2 245 людям.

За сутки в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус доставили 112 человек, три пациента умерли. По состоянию на 12 августа полную вакцинацию прошли 2 202 237 человек, а коллективный иммунитет достиг 9,4%.

Наибольшее число заболевших – в крупных городах

Лидирующую позицию по количество пациентов с COVID-19 по-прежнему занимает Тольятти. В Автограде болезнь подтвердилась у 708 человек. За ним идут Самара (598), Кинель (85), Сызрань (72), Новокуйбышевск (43).

В Похвистнево и Сергиевском районе заболевание обнаружили у 35 человек. Еще 34 случая выявили в Отрадном, 33 в Кинельском районе, 31 в Шигонском районе. По 27 человек заболели в Жигулевске и Волжском районе, а в Красноармейском районе коронавирус обнаружили к 25 человек.

В Большеглушицком, Красноярском и Кинель-Черкасском районах инфекцию подхватили по 19 человек. В Сызранском районе – 18, в Клявлинском – 17, в Похвистневском – 16, в Борском – 15, в Безенчукском – 14. Еще по 13 случаев заболевания подтвердилось в Октябрьске и Большечерниговском районе, по 10 – в Чапаевске, Богатовском, Пестравском и Нефтегорском районах.