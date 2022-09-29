По иску прокуратуры к главе Самары из-за поездки в Дубай допросили представителей турфирмы

Прокуратура потребовала через суд вернуть в бюджет средства за командировку в ОАЭ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 сентября 2022 года, в Ленинском районном суде прошло очередное заседание по иску прокуратуры к главе Самары Елене Лапушкиной. Претензии надзорного ведомства связаны с командировкой мэра и ее зама Максима Харитонова в Дубай.

Правоохранители считают, что чиновникам незаконно компенсировали из городского бюджета средства на поездку в ОАЭ. Якобы деньги, предназначенные для служебного использования, ушли на туристические цели. Как пишет Волга Ньюс, сегодня по этому делу в суде допросили представителя фирмы «Интурист», которое организовывало данную поездку.

— Мы предоставили трансфер, авиабилет, проживание в гостинице. Их заказывали Лапушкина и Харитонов. У нас есть акты, где это записано, — рассказала директор турфирмы Наталья Завалищина.

По ее словам, туроператор вписывает понятие «туруслуга» во многие поездки за рубеж. Она не несет значение отдыха. Целью визита в другую страну вполне может быть обучение. Представитель главы Самары Дмитрий Попов отметил, что, согласно федеральному закону, туризм — временный выезд, в том числе в профессионально-деловых целях. Таким образом, поездка чиновников на обучение в Дубай попадает под определение туристической деятельности.

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