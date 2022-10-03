В Самаре отменили оправдательный приговор экс-директору ДК на пл. Кирова, где погиб ребенок

Бывшего директора Дома культуры обвиняли в халатности, которая по неосторожности повлекла гибель человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шестой кассационный суд отменил оправдательный приговор бывшему директору ДК им. Литвинова на площади Кирова в Самаре Валерию Синцову. Дело направили на новое рассмотрение в облсуд.

- 28 сентября Шестой кассационный суд отменил апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 29 апреля 2022 года. Дело Валерия Синцова относится к категории преступлений средней тяжести. Оно в нарушение уголовно-процессуального закона рассматривалось в составе трех судей, а не единолично, - сообщили в пресс-службе инстанции.

Напомним, Валерия Синцова обвиняли в халатности, которая по неосторожности повлекла гибель человека. Речь идет о ЧП, которое произошло 1 сентября 2019 года у здания ДК. В тот день 10-летний мальчик решил забраться на пьедестал колонны здания. Он схватился за гранитную облицовочную плиту, и та рухнула прямо на ребенка. Школьник погиб на месте.

В конце декабря 2021 года Валерию Синцову вынесли приговор. Суд оправдал его, так как не нашел в действиях мужчины состава преступления. В апреле 2022 года Самарский облсуд отставил решение первой инстанции в силе. Ранее адвокат экс-директора ДК Алексей Лапузин рассказал «КП-Самара», почему так произошло.

С приговором не согласились ни прокуратура региона, ни представитель погибшего мальчика. Они обжаловали его в кассационном порядке. В итоге постановление было отменено. Уголовное дело Валерия Синцова направили на новое апелляционное рассмотрение в облсуд.