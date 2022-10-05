В Самаре обсудили планы реновации исторического центра города

Власти пообещали, что не дадут застроить исторический центр Самары высотками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве региона прошло совещание по развитию исторической части Самары. На нем обсудили застройку старого города, вопросы сохранения уникального архитектурного облика и повышения туристической привлекательности.

— Мы не допустим застройки исторической части Самары высотками. Вся деятельность здесь будет осуществляться в строгом соответствии с принятыми градостроительными регламентами. В то же время необходимо продумать, как сделать эту часть города привлекательной для инвесторов, — подчеркнул председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Власти региона отмечают, что реновация исторического центра — давно назревшая задача. Ускорить этот процесс, по мнению директора региональной общественной организации «За информационное общество» Анастасии Кнор, может проект «Ярмарка кварталов».

Также на совещании обсудили развитие территории в районе строительства станции метро «Театральная». Дома там придется расселить. Согласно закону, использовать их как жилые помещения нельзя, однако можно разместить в них туристические объекты, учреждения досуга и общепита. На этой территории планируют применить механизмы реновации исторических кварталов.

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