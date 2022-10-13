Скейтеры проехали по новой развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре

На новой дороге специалисты уже нанесли разметку. Фото: скриншот видео

В Самаре близятся к своему завершению строительные работы на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии и открытие развязки не за горами. Опробовать новую дорогу решили юные скейтеры.

Ребята поделились в социальных сетях видео, на котором видно, как они катаются и выполняют элементарные трюки. Опробовать дорогу удалось пока только скейтерам, для транспортных средств она по-прежнему закрыта. На новой дороге специалисты уже нанесли разметку.

Работы ведутся с опережением сроков. Ранее объект планировали сдать в эксплуатацию в 2023 году, но движение планируется открыть до конца 2022 года. По словам специалистов, сначала проехать можно будет только по половине эстакады.