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Общество14 октября 2022 10:46

Рабочее движение по новой эстакаде на Ново-Садовой в Самаре открыли грузовики с флагами России

Развязку открыли в пятницу, 14 октября 2022 года
Алена ПРОВКИНА
Движение открыли на год раньше срока

Движение открыли на год раньше срока

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно об открытии транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Первой по эстакаде проехала колонна КАМАЗов с флагами России.

Сообщение об открытии путепровода раньше назначенного срока появилось еще несколько месяцев назад. Специалисты работали в быстром темпе, возвели необходимые объекты, обустроили проездную часть и нанесли разметку. Губернатор Самарской области отмечал, что ввод развязки в эксплуатацию будет раньше графика. Напомним, движение планировали открыть только с следующем году.

- Мы понимаем, что люди очень ждали эту развязку на Ново-Садовой, поэтому старались приблизить день открытия, - сказал глава региона Дмитрий Азаров.