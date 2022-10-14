Рабочее движение по новой эстакаде на Ново-Садовой в Самаре открыли грузовики с флагами России

Движение открыли на год раньше срока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно об открытии транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Первой по эстакаде проехала колонна КАМАЗов с флагами России.

Сообщение об открытии путепровода раньше назначенного срока появилось еще несколько месяцев назад. Специалисты работали в быстром темпе, возвели необходимые объекты, обустроили проездную часть и нанесли разметку. Губернатор Самарской области отмечал, что ввод развязки в эксплуатацию будет раньше графика. Напомним, движение планировали открыть только с следующем году.

- Мы понимаем, что люди очень ждали эту развязку на Ново-Садовой, поэтому старались приблизить день открытия, - сказал глава региона Дмитрий Азаров.